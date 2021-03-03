يوفنتوس يهزم سبيزيا بثلاثية ورونالدو يحصد رقم قياسي جديد

المنامة - ياسر ابراهيم - انتصر يوفنتوس على مضيفه سبيزيا بثلاثة أهداف نظيفة، الثلاثاء، في افتتاح الجولة 25 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.



جاء الشوط الأول متوسط المستوى، شهد بعض المحاولات الخطرة من قبل الضيوف، في حين انتظر يوفنتوس إلى غاية الدقائق العشر الأخيرة ليسجل حضوره بعدة فرص، كاد أن يُسجل من إحداها لولا أن القائم رد كرة سددها البرتغالي كريستيانو رونالدو.



ودخل يوفنتوس الشوط الثاني مواصلا ضغطه على مناطق الخصم، الأمر الذي أسفر عن انهيار صمود دفاع سبيزيا، وتلقيه لهدف أول في الدقيقة 62 حمل توقيع البديل ألفارو موراتا، بمتابعة لعرضية من فيدريكو برنانديسكي.



ولم تمض سوى ثماني دقائق حتى عاد برنانديسكي ومنح كرة أخرى وجدت هذه المرة زميله فيدريكو كييزا، الذي سددها مباشرة ارتدت من حارس المرمى وعادت إليه ليتابعها في المرمى هدفا ثانيا لليوفي.



وتابع يوفنتوس بحثه عن هز شباك سبيزيا إلى أن تمكن رونالدو من تسجيل هدف ثالث قبل دقيقة واحدة من نهاية الزمن الرسمي للمباراة، مستغلا تمريرة حاسمة من رودريغو بنتاكور.

وبهذا رفع يوفنتوس رصيده إلى 49 نقطة عزز بها موقعه في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سبيزيا عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.



وكان من المقرر أن تُفتتح الجولة بلقاء يجمع لاتسيو بضيفه تورينو في العاصمة روما على ملعب "الأولمبيكو"، لكن رابطة الدوري أجلت المباراة بسبب انتشار فيروس كورونا بين طاقم فريق تورينو.



رقم قياسي جديد لرونالدو

وبات نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب يبلغ حاجز الـ 20 هدفا في آخر 12 موسماً من الدوريات الخمسة الكبرى بتسجيله ثالث أهداف فريقه أمام سبيتسيا.



وتغلّب يوفنتوس على سبيتسيا بثلاثية نظيفة في الجولة 25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم رافعاً رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث على جدول الترتيب.



وخاض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مباراته الرقم 600 في مسيرته في البطولات المحلية.



المصدر: وكالات