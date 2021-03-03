الامارات | شباب الأهلي يقترب من ضم الأوزبكي أوديلغون بديلاً لغانييف

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يقترب من ضم الأوزبكي أوديلغون بديلاً لغانييف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام أوزبكية أمس أن لاعب فريق باختاكور الأوزبكي، أوديل هامروبيكوف، الذي يشتهر بلقب «أوديلغون»، سافر إلى دبي للانضمام إلى شباب الأهلي في صفقة انتقال حر.

وأوضحت صحيفة «شامبيونات آسيا» أن أوديلغون الذي يلعب أيضاً في صفوف منتخب أوزبكستان، توجه إلى دبي عقب الاتفاق مع شباب الأهلي على الانضمام إلى الفريق حتى نهاية الموسم في صفقة انتقال حر. ويسعى «فرسان دبي» للتعاقد مع لاعب أجنبي لقيده بدلاً من الأوزبكي عزيز غانييف، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

وكان غانييف قد تعرض للإصابة خلال مباراة الوحدة بالجولة 16 في دوري الخليج العربي، وبات خارج حسابات النادي حتى نهاية الموسم الجاري، كما تم استبعاده من القائمة الآسيوية.

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