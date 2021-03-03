الامارات | إعادة تشكيل اتحاد كرة الطاولة بالتزكية اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل اتحاد كرة الطاولة بالتزكية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد الجمعية العمومية لاتحاد كرة الطاولة، اجتماعاً في فندق موفنبيك دبي، اليوم، لاعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد بالتزكية، لشغل المقاعد للدورة الجديدة 2020-2024.

وتضم قائمة الأعضاء الذين من المتوقع اعتماد فوزهم بالتزكية: المهندس داوود الهاجري (النصر) لمنصب الرئيس، ومجد محمد البلوشي (الشارقة لرياضة المرأة) لمنصب العنصر النسائي، وفي العضوية: إبراهيم عيسى (عجمان) وأحمد جمعة (شباب الأهلي) وحسن الزرعوني (الشارقة) وعبدالرحمن المنهالي (فلج المعلا) وفيصل الكعبي (المدام).

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