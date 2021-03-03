الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجيه

وجّه مسؤول بارز بأحد الأندية إدارة الإعلام بالنادي بفتح أبوابه لوسائل الإعلام، ودعا لعدم حجب أي معلومات عنه، واصفاً الإعلام بالشريك المهم.

فارياس

أعلن نادي كورتيبا البرازيلي على موقعه الرسمي تعاقده مع لاعب حتا السابق، البرازيلي فارياس، الذي كان قد استغنى عن خدماته حتا في الانتقالات الشتوية الماضية، إذ وقع عقداً مع كورتيبا يمتد حتى ديسمبر 2022.

مشاركة

استغربت جماهير نادٍ كبير وهي ترى لاعبها المعار يقدم مستويات مميزة، فيما كان خارج القائمة منذ انتقاله من الفريق نفسه الذي عاد إلى صفوفه خلال الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news