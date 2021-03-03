الامارات | مارس يجهز «الزعيم» لأهم لقاء في الموسم.. بشعار «العين على الآسيوية»

شكرا لقرائتكم خبر عن مارس يجهز «الزعيم» لأهم لقاء في الموسم.. بشعار «العين على الآسيوية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستكون مواجهات العين خلال شهر مارس الجاري، التي سيواجه خلالها كلاً من الوصل والوحدة وبني ياس وعجمان، على التوالي، في مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم، بمثابة فرصة جيدة لتحضير «الزعيم» لأهم لقاء متبقٍ في موسمه الحالي، الذي سيجمعه بفريق فولاد خوزستان الإيراني، المقرر في السابع من أبريل المقبل، ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا.

وكانت قرعة المسابقة، التي سحبت في نهاية شهر يناير الماضي عبر تقنية الفيديو، أسفرت عن وقوع «الزعيم» في مواجهة فولاد الإيراني في الدور التمهيدي، وهي المباراة التي ستمكنه في حال الفوز فيها بالتأهل مباشرة للمجموعة الرابعة للقاء أندية السد القطري والنصر السعودي والوحدات الأردني.

ولا يمر «الزعيم» بأفضل حالاته في الموسم الحالي تحت قيادة مدربه البرتغالي، بيدرو إيمانويل، إذ إن النتائج ظلت متذبذبة، وهو ما أدى إلى تراجع الفريق في جدول ترتيب الدوري، ليحتل حالياً المركز السادس برصيد 30 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الجزيرة المتصدر، بعد أن كان خلال الفترة السابقة محافظاً على المركز الرابع.

وهي المرة الأولى التي سيلتقي فيها العين بفريق فولاد خوزستان في التاريخ، لكن في المقابل يمتلك «الزعيم» سجلاً حافلاً في مواجهة الأندية الإيرانية، إذ واجهها 30 مرة، فاز في تسعة لقاءات، وتعادل في 14 مباراة، وخسر في سبع مناسبات فقط، وسجل 46 هدفاً، واستقبلت شباكه 37 هدفاً.

وعانى الفريق خلال الموسم الحالي مجموعة من الضربات، بداية من موجة الإصابات التي تسببت في ابتعاد عدد من اللاعبين عن التشكيلة، على غرار المهاجم جمال معروف، والياباني شويا ناكاجيما، والدولي إسماعيل أحمد، بينما اضطر الفريق لإنهاء خدمات لاعبه الكازاخستاني إسلام خان بالتراضي، بسبب حادثة المنشطات.

ومع اقتراب الموعد الآسيوي المنتظر، فإن صفوف الفريق قد تشهد انفراجاً في أزمة الإصابات، إذ يتوقع أن يعود المهاجم جمال معروف للتدريبات الجماعية، بعد أن تعافى من الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم، وينتظر اللاعب حالياً الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للانخراط في التمارين، بعد مقابلته للطبيب خلال اليومين الماضيين.

من جانبه، أكد لاعب فريق العين والمنتخب الوطني السابق، جمعة خاطر، أن على مدرب الفريق التركيز أيضاً على ما تبقى من مباريات في دوري الخليج العربي، من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب، خصوصاً في ظل المنافسة القوية من معظم الأندية مع تبقي ثماني جولات فقط على نهاية الموسم.

وأشار خاطر لـ«الإمارات اليوم» إلى أن مباريات الوصل والوحدة وبني ياس وعجمان هي فرصة جيدة أمام المدرب للوقوف على إمكانات فريقه، وإتاحة الفرصة للبدلاء المواطنين لإثبات قدراتهم. وقال: «على المدرب أن يكون شجاعاً، وأن يتيح الفرصة للاعبين المواطنين المميزين، على غرار خالد البلوشي، وسالم عبدالله، لتجهيزهم».

وأعرب لاعب العين السابق عن قلقه من عدم قدرة «الزعيم» على الظهور بشكل جيد في المشاركة الآسيوية، وقال: «أعتقد أن البطولة الآسيوية هي بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة للفريق في الموسم الحالي، فنحن لا نطالب بالكثير من الفريق، ونأمل أن يقدم الفريق مشاركة مشرفة فقط».

مباريات العين في مارس

6 مارس: العين x الوصل

12 مارس: الوحدة x العين

16 مارس: العين x بني ياس

21 مارس: عجمان x العين

30

نقطة جمعها العين في بطولة الدوري بفارق 10 عن الجزيرة المتصدر.

- يتوقع أن يعود المهاجم جمال معروف إلى التدريبات الجماعية بعد أن تعافى من الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم.

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