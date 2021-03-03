الامارات | مدرب دبا الحصن مستعد لإنقاذ فريق ديبورتيفو الإسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب دبا الحصن مستعد لإنقاذ فريق ديبورتيفو الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى مدرب فريق الأكاديمية بنادي دبا الحصن، الأوروغوياني باندياني، جاهزيته لمساعدة فريقه السابق ديبورتيفو لاكورونا، للعودة إلى «الليغا» الإسبانية، بعد أن هبط إلى الدرجة الثانية في 2018.

وقال باندياني، الذي يعد إحدى أساطير ديبورتيفو، لصحيفة «إلديس ماركي»، الإسبانية، إنه رغم خوضه تجربة رائعة مع دبا الحصن في الإمارات، ورغبته في تحقيق أهداف النادي، لكن قلبه معلق بفريقه السابق، وجاهز لتقديم أي مساعدة لإنقاذ الفريق.

وتابع: لا أتحدث مع المسؤولين، حتى لا يتم فهم الموضوع أنني أرغب في منصب، وأنا حالياً مستمتع بتجربتي مع دبا الحصن. وكان باندياني من الجيل الذهبي لديبورتيفو، الفائز بلقب الليغا في 2000، وكأس الملك مرة، والسوبر الإسباني مرتين، بجانب بلوغ نصف نهائي أبطال أوروبا 2004.

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