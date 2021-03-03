الامارات | الشامسي يتوِّج الفائزات في بطولة اللياقة والتحدي

شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي يتوِّج الفائزات في بطولة اللياقة والتحدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الشامسي، الفائزات في بطولة اللياقة والتحدي في «نسختها الأولى» للعنصر النسائي من منتسبات شرطة الشارقة، مشيداً بكفاءة كل المشاركات في المنافسة.

وقال بيان صحافي: «شارك في فعاليات البطولة أكثر من 30 متسابقة من منتسبات القيادة، في نادي ضباط شرطة الشارقة، واشتملت البطولة على ثلاث مسابقات للعنصر النسائي تتمثل في: مسابقة القوة والتحدي، ومسابقة الجري، ومسابقة المشي، وفي مسابقة القوة والتحدي حققت المركز الأول خديجة إبراهيم من إدارة الشؤون المالية، وجاءت شيخة خالد من إدارة الموارد البشرية وصيفةً، وحصلت على المركز الثالث فاطمة خالد من إدارة المنافذ والمطارات، وفي مسابقة الجري حققت المركز الأول خديجة إبراهيم من إدارة الشؤون المالية، وجاءت يسرى جمعة من إدارة المختبر الجنائي وصيفةً، وحصلت على المركز الثالث مريم المعمري بالإدارة العامة للعمليات الشرطية، وفي مسابقة المشي حققت المركز الأول خديجة إبراهيم من إدارة الشؤون المالية، وجاءت إيمان عيسى من إدارة المنطقة الشرقية وصيفةً، وحصلت على المركز الثالث سوسن أحمد من إدارة الشؤون المالية».

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