الامارات | رئيس وزراء بريطانيا يعرض استضافة مباريات إضافية في «أمم أوروبا»

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا يعرض استضافة مباريات إضافية في «أمم أوروبا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، استضافة بلاده مباريات إضافية ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020)، التي تقام الصيف المقبل. وقال جونسون، في تصريحات لصحيفة «ذا صن» البريطانية، أمس: «إذا كانت هناك أي مباريات ينبغي استضافتها، فنحن جاهزون».

وبسبب المشكلات الحالية بالسفر بين الدول الـ12، المقرر أن تستضيف مباريات البطولة، بدأت أزمة بخصوص مدى قدرة الاتحاد الأوروبي على تنظيم البطولة في موعدها، وفي الملاعب المقررة، لذلك تسعى بريطانيا لإيجاد حل باستضافة مباريات إضافية، بجانب المقررة سلفاً على أرضها ومنها مباراتا نصف النهائي والنهائي.

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