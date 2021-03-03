الامارات | النجمة البولندية إيجا شيانتيك تشارك للمرة الأولى في «تنس دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة البولندية إيجا شيانتيك تشارك للمرة الأولى في «تنس دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتأهب نجمة التنس البولندية، إيجا شيانتيك، التي أبهرت جماهيرها بفوزها ببطولة فرنسا المفتوحة، في أكتوبر الماضي، للمشاركة للمرة الأولى في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي تنطلق الأحد المقبل، على أرض استاد سوق دبي الحرة للتنس.

وفازت شيانتيك، البالغة من العمر 19 عاماً، بلقب رولان غاروس، على حساب الأميركية صوفيا كينن، خلال منافسات بطولة أستراليا المفتوحة 2020، لتسطر اسمها في التاريخ كأول لقب لها في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى لفئة اللاعبات الكبار، ولتكون أول لاعبة تحمل اللقب في بولندا، سواء من فئة الرجال أو السيدات، كما فازت على حاملة لقب في بطولة سوق دبي الحرة للتنس والمصنفة الثانية عالمياً، سيمونا هاليب.

من جانبه، قال النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، كولم ماكلوكلين، في بيان صحافي: «يسعدنا أن نرحب باستضافة إيجا شيانتيك للمرة الأولى لها في دبي، فهي من أكثر اللاعبات الشابات تميزاً في الآونة الأخيرة، خصوصاً بعد فوزها بلقب بطولة فرنسا المفتوحة، العام الماضي، ونتطلع إلى معرفة ما إذا كان بإمكانها تكرار هذا النجاح هنا في دبي».

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