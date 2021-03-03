شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يواصل تدريباته بدون راحة استعدادا للإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق الاتحاد السكندري تدريباته بدون راحة عقب الهزيمة من إنبي بهدف نظيف أمس، وذلك استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها الجمعة المقبل على استاد الإسكندرية.

ويلتقي زعيم الثغر، بقيادة مدربه حسام حسن، بنظيره الإنتاج الحربي في أول ظهور للمدرب الجديد أحمد كشري خلفا لحمادة صدقي، في الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز في الخامسة عصر الجمعة المقبل.

وبدأ مران الاتحاد السكندري في الخامسة مساء بتواجد جميع اللاعبين الذين دخلوا قائمة الفريق للمباراة الأخيرة أمام إنبي، إضافة إلى انضمام روماريو الذي غاب في لقاء إنبي للإيقاف، والسيد سالم الذي غاب لحضور جنازة وعزاء والده الذي وافته المنية الأربعاء الماضي.