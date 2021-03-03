شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم يتوسط لعودة «أبوجبل وحازم» للتشكيل الأساسي للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد فاروق نجم الأهلي السابق ومقدم برنامج «البريمو» عبر قناة «Ten»: أن أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عقد جلسة مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، لاحتواء أزمة ثنائي الفريق حازم إمام ومحمد أبوجبل مع المدرب بسبب استبعادهم من التشكيل الأساسي للفريق أمام تونجيث السنغالي، ومن قائمة مباراة وادي دجلة في ظل سياسة تأديب الكبار .

وأضاف «فاروق» أن أشرف قاسم، توسط لدى باتشيكو من أجل عودة الثنائي للعودة للتشكيل الأساسي للفريق، موضحاً أن حازم إمام لديه دوراً مؤثراً مع اللاعبين، داخل وخارج الملعب كقائد للفريق .