شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة وإشبيلية.. البرسا يحاول إسقاط الفريق الأندلسي من أجل كأس الملك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد أربعة أيام من مواجهتهما في الليجا، يعود برشلونة وإشبيلية للالتقاء وجها لوجه من جديدن ولكن هذه المرة في إياب نصف نهائي كأس الملك الأربعاء على ملعب كامب نو، حيث سيسعى الفريق الكتالوني لتحقيق ريمونتادا جديدة مثل التي فعلها في الدور الماضي أمام غرناطة، بعد تأخره في مباراة الذهاب الشهر الماضي على ملعب رامون سانشيز بثنائية نظيفة.

ويدخل الفريق الكتالوني مباراة الأربعاء عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة مدعوما بالثقة التي اكتسبها من إسقاط الفريق الأندلسي في عقر داره في الليجا السبت الماضي بثنائية عثمان ديمبيلي وليونيل ميسي، وهي المباراة التي قفزت به إلى المركز الثاني.

ويبحث عشاق الساحرة المستديرة على الأخبار المتلعقة بهذا اللقاء الهام والمرتقب خاصة وأن برشلونة خسر المباراة الأولى بهدفين نظيفين (برشلونة واشبيلية - برشلونة واشبيلية مباشر - برشلونه وإشبيليه كاس الملك - برشلونة وإشبيلية بث مباشر- برشلونه واشبيليه كاس الملك - برشلونه واشبيليه اليوم - مباشر برشلونه واشبيليه اليوم - بث مباشر مباراه برشلونه واشبيليه اليوم - ملخص مباره برشلونه واشبيليه اليوم- اهداف مباراه برشلونه واشبيليه اليوم - برشلونة واشبيلية القنوات الناقلة - برشلونة واشبيلية مباشر).

وبجانب المهمة الصعبة في تعويض فارق الهدفين في مباراة الذهاب، سيكون أمام كتيبة المدرب الهولندي رونالد كومان مهمة أخرى وهي التغلب على الغيابات التي يعاني منها والمتمثلة في لاعب الوسط الواعد واكتشاف هذا الموسم، بيدري جونزاليس، الذي غادر المباراة الأخيرة بين الفريقين بسبب تمزق عضلي، فضلا عن الشكوك التي تحوم حول البوسني ميراليم بيانيتش الغائب عن مواجهتهما الماضية بسبب آلام الكاحل، إضافة إلى الإصابات الطويلة للنجمين أنسو فاتي والبرازيلي فيليبي كوتينيو.

وفي الدفاع، أثار كل من سيرجي روبرتو ورونالد أراوخو القلق لدى كومان بسبب شكواهما من بعض الآلام، حيث لم يكمل مباراة السبت الماضي بين الفريقين في الليجا، وخاض تدريبات فردية الثلاثاء على هامش مران الفريق.

وإذا لم يكن أراوخو جاهزا في النهاية للقاء، سيضطر كومان لتغيير الشكل الخططي إلى 3-5-2 الذي لجأ إليه وأثبت نجاحا كبيرا في مباراة السبت. على الجانب الآخر، يسافر الفريق الأندلسي لإقليم كتالونيا وهدفه أن يكون في كامل جاهزيته لقطع بطاقة المرور للمرحلة الأخيرة من البطولة، وحتى لا تذهب أفضلية نتيجة مباراة الذهاب بثنائية نظيفة أدراج الرياح.

وستكون المواجهة المقبلة هي الرابعة بين الفريقين هذا الموسم، والثانية في غضون 5 أيام، حيث كانت المواجهة الأولى في الدور الأول بالليجا في أكتوبر الماضي على ملعب كامب نو، ونجح فيها الأندلسيون في الخروج بتعادل إيجابي بهدف.

أما المواجهة الثانية فكانت في ذهاب نصف نهائي الكأس في 10 أبريل في إقليم الأندلس، وذهبت في اتجاه أصحاب الأرض بهدفين نظيفين، قبل أن يثأر أبناء كتالونيا لأنفسهم في مواجهة الدور الثاني بالليجا السبت الماضي على ملعب إشبيلية بنفس نتيجة مباراة الكأس.

وما يزيد من تركيز لاعبي إشبيلية في مباراة الأربعاء هي ذكرى آخر مواجهة جمعتهما في البطولة في ربع النهائي منذ 3 سنوات، عندما فاز كبير إقليم الأندلس بهدفين دون رد أيضا في الذهاب، ولكنه سقط بقوة في الإياب بنتيجة (6-1).

وبعد خسارة مباراة الليجا السبت الماضي، بدأ المدرب الباسكي جولين لوبيتيجي في تجهيز أسلحته لمواجهة كامب نو الحاسمة، والتي قد تزداد قوة بمشاركة محتملة للثنائي الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس وماركوس أكونيا بعد أن غابا خلال الأسابيع الأخيرة للإصابة.

ووفقا لمعطيات الفريقين، قد يكون تشكيلهما كالتالي:

برشلونة - تير شتيجن وجيرارد بيكيه وكليمون لونجليه وصامويل أومتيتي وسرجينيو ديست وجوردي ألبا وسرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج وعثمان ديمبيلي وليونيل ميسي وأنطوان جريزمان.

إشبيلية - ياسين بونو وخيسوس نافاس وجيوليس كوندي ودييجو كارلوس وسرخيو إسكوديرو وفرناندو وخوان خوردان وخوسيه خواكين فرنانديز "سوسو" وأليفر توريس ومنير الحدادي ويوسف النصيري.