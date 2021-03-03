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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سولسكاير يتحدث عن اصابات بوغبا وكافاني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021
تحدث مدرب مانشستر يونايتد اولي غونار سولسكاير عن فرص اللاعب إدينسون كافاني في المشاركة في مباراة كريستال بالاس.
وقال سولسكاير: "كافاني تدرب معنا هذا أمر جيد بكل تأكيد".
وأضاف النروجي: "دعونا نأمل ألا يكون هناك أي رد فعل سلبي بعد مشاركة كافاني في جلسة التدريب".
وواصل: "آمل أن يسافر مع الفريق إلى لندن للمشاركة في مباراة الغد".
وعن بول بوغبا قال سولسكاير: "ما زال غير جاهزًا هو يشعر بالتحسن ولكنه لم يتدرب مع الفريق حتى الآن ولن يتواجد معنا بالطبع".