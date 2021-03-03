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سولسكاير يتحدث عن اصابات بوغبا وكافاني

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سولسكاير يتحدث عن اصابات بوغبا وكافاني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

تحدث مدرب مانشستر يونايتد اولي غونار ​سولسكاير​ عن فرص اللاعب إدينسون ​كافاني​ في المشاركة في مباراة كريستال بالاس.

وقال سولسكاير: "كافاني تدرب معنا هذا أمر جيد بكل تأكيد".

وأضاف النروجي: "دعونا نأمل ألا يكون هناك أي رد فعل سلبي بعد مشاركة كافاني في جلسة التدريب".

وواصل: "آمل أن يسافر مع الفريق إلى لندن للمشاركة في مباراة الغد".

وعن ​بول بوغبا​ قال سولسكاير: "ما زال غير جاهزًا هو يشعر بالتحسن ولكنه لم يتدرب مع الفريق حتى الآن ولن يتواجد معنا بالطبع".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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