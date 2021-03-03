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رونالدو يصل للرقم 600

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رونالدو يصل للرقم 600 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

أكمل اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو ​رونالدو​ نجم نادي يوفنتوس مبارياته رقم 600 خلال مسيرته في الملاعب.

شبكة أوبتا للإحصائيات اكدت ان بمجرد مشاكرته في لقاء ​سبيزيا​ يكون قد سجل ظهوره رقم 600 في مباريات بطولة الدوري خلال مسيرته.

حيث جاءت تفاصيل مباريات نجم السابق كالتالي( 292 - الدوري الإنكليزي 196 - 85 - الدوري البرتغالي 25 - الدوري البرتغالي الدرجة الثانية 2)

ويحتل السيدة العجوز المركز الثالث برصيد 46 نقطة بعد ان اكتفى في اللقاء الماضي بالتعادل امام هيلاس فيرونا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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