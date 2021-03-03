رونالدو يصل للرقم 600

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

أكمل اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو ​رونالدو​ نجم نادي يوفنتوس مبارياته رقم 600 خلال مسيرته في الملاعب.



شبكة أوبتا للإحصائيات اكدت ان بمجرد مشاكرته في لقاء ​سبيزيا​ يكون كريستيانو رونالدو قد سجل ظهوره رقم 600 في مباريات بطولة الدوري خلال مسيرته.

حيث جاءت تفاصيل مباريات نجم ريال مدريد السابق كالتالي(الدوري الإسباني 292 - الدوري الإنكليزي 196 - الدوري الإيطالي 85 - الدوري البرتغالي 25 - الدوري البرتغالي الدرجة الثانية 2)

ويحتل السيدة العجوز المركز الثالث برصيد 46 نقطة بعد ان اكتفى في اللقاء الماضي بالتعادل امام هيلاس فيرونا.