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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رونالدو يصل للرقم 600 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021
أكمل اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس مبارياته رقم 600 خلال مسيرته في الملاعب.
شبكة أوبتا للإحصائيات اكدت ان بمجرد مشاكرته في لقاء سبيزيا يكون كريستيانو رونالدو قد سجل ظهوره رقم 600 في مباريات بطولة الدوري خلال مسيرته.
حيث جاءت تفاصيل مباريات نجم ريال مدريد السابق كالتالي(الدوري الإسباني 292 - الدوري الإنكليزي 196 - الدوري الإيطالي 85 - الدوري البرتغالي 25 - الدوري البرتغالي الدرجة الثانية 2)
ويحتل السيدة العجوز المركز الثالث برصيد 46 نقطة بعد ان اكتفى في اللقاء الماضي بالتعادل امام هيلاس فيرونا.