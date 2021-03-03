شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..4 مباريات فى دورى السلة لتحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الاربعاء، منافسات الجولة الثالثة من دورى سوبر السلة، لتحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر، حيث تقام 4 مباريات.

من المقرر أن يلتقى كل من التأمين مع طنطا، والطيران مع القناة، بينما جزيرة الورد مع الزهور، اما الاوليمبى فيلتقى مع اصحاب الجياد، على أن تقام مباريات العودة لهذه المواجهات يوم الاحد 28 مارس الجارى.

ووفقا لجدول البطولة فتستمر مباريات الذهاب حتى 17مارس الجارى، على أن تنتهى المباريات فى العودة يوم 11 أبريل القادم.

مباريات تحديد المراكز من الاول إلى الثامن تقام الجولة المقبلة منها بعد غد الجمعة حيث يلتقى الأهلى مع الزمالك، وسموحة مع الجزيرة، وسبورتنج مع الجيش، اما الاتحاد مع الاتصالات.

ويتصدر الزمالك ترتيب فرق الدورى حتى الان بعد أن جمع 6 نقاط، يليه الجزيرة بنفس الرصيد، ثم الاتحاد والأهلى وسموحة وسبورتنج على الترتيب.