شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: لاعبو بيراميدز أظهروا إمكانياتهم الحقيقية أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن الفريق استحق الفوز على المصري بعدما قدم مواجهة غاية في القوة وكان الأفضل في جميع أوقات اللقاء، ونجح في تحقيق 3 نقاط غالية في مشوار الدوري القوي، وموجها التحية للنادي المصري على أدائه القوي وموضحا أن المباراة أمامه لم تكن سهلة على الإطلاق.

أشاد المدير الفني خلال المؤتمر الصحفى، بجميع لاعبي الفريق ومستواهم الرائع في مواجهة المصري، مؤكدًا أن اللاعبون أظهروا مدى قدراتهم المميزة وأكدوا رغبتهم في الانتصار والتقدم في جدول الترتيب وتعويض النتائج الغير جيدة في الفترة الأخيرة.

أكد المدرب أن الموسم ما يزال طويلا، وجميع المباريات مضغوطة في الدوري والكونفدرالية الأفريقية والكأس بجانب مخاطر فيروس كورونا ولابد من تجهيز جميع اللاعبين والتعامل معهم والتدوير في التشكيل لتجهيز كل العناصر موضحا أنه يحتاج كل لاعبيه.

المدرب أكد أنه سعيد بالطبع بالنتيجة وسعيد أكثر بالأداء الرائع الذي قدمه الفريق في اللقاء حيث كان الأفضل في كل شيء واستحق الفوز والثلاث نقاط.

ونجح بيراميدز فى فك عقدة تاريخ مواجهاته مع المصرى، حيث تعد مباراة اليوم هى التاسعة فى تاريخ مواجهات الفريقين بمسابقة الدوري، تفوق المصرى فى جميع المواجهات السابقة، محققا الفوز فى 5 مباريات، وتعادلا فى ثلاث مباريات، وفاز بيراميدز فى مباراة اليوم.