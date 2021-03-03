شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: لاعبو بيراميدز أظهروا إمكانياتهم الحقيقية أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن الفريق استحق الفوز على المصري بعدما قدم مواجهة غاية في القوة وكان الأفضل في جميع أوقات اللقاء، ونجح في تحقيق 3 نقاط غالية في مشوار الدوري القوي، وموجها التحية للنادي المصري على أدائه القوي وموضحا أن المباراة أمامه لم تكن سهلة على الإطلاق.
أشاد المدير الفني خلال المؤتمر الصحفى، بجميع لاعبي الفريق ومستواهم الرائع في مواجهة المصري، مؤكدًا أن اللاعبون أظهروا مدى قدراتهم المميزة وأكدوا رغبتهم في الانتصار والتقدم في جدول الترتيب وتعويض النتائج الغير جيدة في الفترة الأخيرة.
المدرب أكد أنه سعيد بالطبع بالنتيجة وسعيد أكثر بالأداء الرائع الذي قدمه الفريق في اللقاء حيث كان الأفضل في كل شيء واستحق الفوز والثلاث نقاط.
بيراميدز رفع رصيده للنقطة 22 فى المركز الخامس، بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكهم 14 هدف، فيما يحتل المصرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر لقائين، وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 10 أهداف.