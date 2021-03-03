شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 2 - 3 - 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الثلاثاء، 2 – 3 – 2021، العديد من الأخبار الهامة على الصعيد المحلي، سواء فيما يتعلق بالأهلي أو الزمالك أو اتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية، وهو ما نحاول رصد أهم ما جاء بشأنهم من أخبار على مدار اليوم.

سموحة يتعادل مع الجونة 2-2 فى لقاء ركلات الترجيح والأهداف الزملكاوية .. فيديو

تقاسم فريقى الجونة وسموحة نقاط المباراة التي جمعت بينهما بعد إنتهائها بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما في المباراة التي جرت بينهما بإستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر في مستهل مباريات الجولة الخامسة عشر للدورى، فى مباراة جاءت فيها الأهداف الأربعة عن طريق الثنائى المعار من الزمالك عمر السعيد لصالح الجونة ومصطفى فتحى لصالح سموحة، فضلا عن أن هدفين من الأربعة جاءت عبر ركلات الجزاء.

خالد قمر: أحترم قرار حسام حسن باستبعادي وأواصل العمل لاسعاد جماهير الاتحاد

أبدى خالد قمر نجم ومهاجم الاتحاد السكندرى احترامه لقرار حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري باستمرار استبعاده من قائمة الفريق لمعسكر الفريق السكندري الذي يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي، الجمعة المقبل على استاد الإسكندرية

النادى الأهلى يستعرض تصديات محمد الشناوى أمام طلائع الجيش

حرصت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، على استعراض تصديات النجم محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول، أمام نادى طلائع الجيش، في المباراة التي فاز فيها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف ضمن مبارايات الأسبوع الـ 14 للدوري الممتاز.

بيراميدز يهزم المصرى بهدفى "جابر و وادى" ويفك عقدة التاريخ

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على المصرى البورسعيدى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث سجل عمر جابر هدف التقدم للفريق السماوى، وتعادل عمرو كمال للفريق البورسعيدى من ركلة جزاء، ثم سجل محمود وادى الهدف الثانى لبيراميدز.

تعديل موعد مباراتي المقاولون مع المحلة و البنك الأهلى مع الاتحاد في الدوري

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد مباراة المقاولون العرب مع غزل المحلة بالجولة السادسة عشر ببطولة الدوري الممتاز لتقام في الثالثة عصر الأحد 14 مارس، بدلا من السبت 13 مارس الجاري.

أفشة يعادل رقم معلول.. الثنائي يصنعان نصف أهداف الأهلي هذا الموسم

عادل محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي التونسي علي معلول الظهير الأيسر في صدارة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في صفوف النسور الحمر، بعد الهدف الذى صنعه للنيجيري جونيور أجايي في مباراة طلائع الجيش الأخيرة.

المقاصة يكتفي بتعادل سلبي أمام المقاولون في مباراة الجمل التكتيكية

تعادل فريق المقاصة مع نظيره المقاولون العرب، بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

منتخب 2003 يختبر 90 لاعبا في 9 أيام

كشف محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2003 أنه تم اختبار 90 لاعبا في معسكر المنتخب ، والذى أقيم على 3 مراحل ،تمهيداً لاختيار الأفضل من بين هؤلاء اللاعبين.

فرج عامر: سموحة يدرس الانسحاب من الدوري بسبب أخطاء التحكيم

أكد محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة، أن فريقه كان له ضربة جزاء واضحة والحكم طنشها في البماراة التي أقيمت اليوم بين سموحة والجونة وانتهت بالتعادل 2/ 2 في لقاء شهد 3 ركلات جزاء.

شيكابالا يحضر اجتماع كباتن الزمالك واللاعبين "أون لاين" بسبب الإصابة

غاب محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، عن التدريبات الجماعية لفريقه اليوم، بسبب خضوعه لجلسات علاجية، خارج النادي، نظرا لمعاناته من إصابة في العضلة الخلفية.

اتحاد الكرة يفرض غرامة 10 آلاف جنيه على كل لاعب لا يخضع لمسحة كورونا

أرسل اتحاد الكرة خطاب إلى أندية الدوري الممتاز يطالبهم فيه بإجراء التحاليل و المسحات الخاصة بفيروس كورونا بإحدي المعامل المعتمدة أو التابعة لاتحاد الكرة والتي يتم التعامل معها ، وذلك للاعبين و افراد الجهاز الفني و الإداري .

اتحاد الكرة يوقف مسحات كورونا لحكام مباريات الدورى

قررت اللجنة التى تديراتحاد الكرة، إيقاف إجراء مسحات الكشف عن فيروس كورونا المستجد لحكام مباريات جميع المسابقات بداية من الدورى الممتاز وحتى الدرجات الأدنى.

الأهلي يسافر إلى الكونغو بطائرة خاصة لمواجهة فيتا كلوب

إستقر مسئولو النادي الأهلي على السفر إلى الكونغو عبر طائرة خاصة لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا وذلك بهدف توفير كل سُبل الراحة للفريق في هذه المباراة المرتقبة ومن أجل حماية البعثة من فيروس كورونا.

الكاف يختار محمود البنا حكما لمباراة الكونغو والسنغال بتصفيات أمم أفريقيا

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تعيين الحكم الدولى محمود البنا لإدارة مباراة الكونغو والسنغال المقرر لها يوم 26 مارس الجارى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022.

الأهلى يحدد موعد عودة وليد سليمان لتدريبات الفريق

يعود وليد سليمان لاعب الأهلي لتدريبات الفريق المقبلة عقب مباراة الأسماعيلي في الدوري بعد إكتمال شفائه التام من إصابته التى أبعدته عن مباريات وتدريبات الأهلي الماضية وحرمته من المشاركة فى كأس العالم للأندية .

مسحة للاعبى المنتخب قبل 48 ساعة من معسكر مباراتى كينيا وجزر القمر

يخضع لاعبو منتخب مصرالأول لمسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، قبل 48 ساعة من انطلاق معسكر الفراعنة يوم 20 مارس المقبل، ضمن الإجراءات الاحترازية التى يطبقها الجهاز الطبى للفراعنة للوقاية من فيروس كورونا.

الأهلي يؤجل حسم صفقة "قنّاص" سيمبا بسبب فتوى لجنة التخطيط

أوصت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي بتأجيل فكرة الدخول فى مفاوضات جادة ورسمية مع الموزمبيقي لويس ميكيسون لاعب سيمبا التنزاني لحين متابعة اللاعب بشكل أكثر دقة، وفى مباريات كثيرة، حتى يكون التقييم موضوعيا وغير مُتسرّع.

سلبية مسحة منتخبا الطائرة تحت 18، 19 سنة قبل محاولات المشاركة فى أفريقيا

كشف أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة و القائم بأعمال المدير التنفيذى على سلبية مسحة منتخبى الناشئات 18 سنة و الشباب 19 سنة قبل محاولات السفر للمشاركة فى بطولتى أفريقيا بنيجيريا .