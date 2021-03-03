شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق: إلغاء نظام "الفئات" بعقود لاعبى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير توفيق مدير التعاقدت بالنادي الأهلي تفاصيل التعاقد مع محمود كهربا ، مشيرا إلى أنه كان لاعب حر وفسخ عقده مع ناديه البرتغالي وتابعنا موقفه القانوني وتعاقدنا معه بعد انتهاء عقده مع ناديه ولم نكن طرفا في أزمته مع الزمالك، وهو ما أكده الفيفا بعدما اخصتمنا الزمالك كطرف في الموضوع وبرأنا الاتحاد الدولي.

قال مدير التعاقدت بالنادي الأهلي في تصريحات لبرنامج "الأشبال" على قناة الأهلي مع أسامة حسني: " أسباب توقف مفاوضات التعاقد مع جاستون سيرينو بسبب العامل المادي وكنا نرغب في ضم اللاعب ولكن ناديه صن داونز وضع أرقاما مبالغ فيها وغير منطقية بالنسبة لنا ومستحيل دفع مبلغ كبير للاعب لأنه يوجد سقف مادي محدد".

أفصح توفيق عن فئات العقود بالاهلى "حاليا ألغينا الفئات داخل الأهلي بشأن قيمة العقود المالية، وهناك سقف للفريق وما تحت السقف خاضع لأرقام اللاعب من المشاركة والأهداف واللعب الدولي والمواسم التي شارك فيها لتحقيق نوع من العدالة، واللاعب عندما يطلب رقم معين لا يستطيع طالما يوجد نظام محدد.

وبخصوص التعاقد مع محمد مجدي أفشة شدد "كنا نحتاج للاعب يجيد اللعب في المركز رقم وتابعنا اللاعب وهو كان متمسكا باللعب للأهلي بشكل غير طبيعي ورفض كل العروض وأبلغ إدارة بيراميدز بأنه يريد الانتقال للأهلي وانضم للأهلي في آخر يوم بالقيد، وبعد علم الزمالك برغبة أفشة في الانتقال للأهلي حاول رفع المقابل المالي للصفقة لإفساد الصفقة على الأهلي".

وواص توفيق : "الزمالك عرض رقم ضخم لعرقلة صفقة أفشة ولكن العلاقة وقتها مع بيراميدز كانت جيدة مع عمرو بسيوني وممدوح عيد وكان هناك احترام في العلاقة، ولكن قرار اللاعب كان واضح في اللعب للأهلي ووقتها كنا نتواجد في جراج الأوبرا قرابة ساعات محبوسين لحسم صفقة أفشة ولا يوجد تغيير ووقعنا والموضوع لم يستغرق ساعتين".

أوضح أن محمد الشناوي رفض اللعب لبيراميدز وأبلغهم بالتواصل مع الأهلي، وجددت معه هو وسعد سمير في شهر يوليو الماضي والمفاوضات معهم كانت سهلة للغاية، والشناوي من اللاعبين الذين تم تعديل عقودهم أكثر من مرة وتم تعديله مرتين، والشناوي اليوم حارس مرمى منتخب مصر وفي مستوى عالي ولابد من تقديره ماليا، وأبلغناه بتقديره ماليا وتمديد عقده.