شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق يكشف كواليس ضم ديانج وبانون وسر جملة ساعة وترد عليا لرمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير توفيق مدير التعاقدت بالنادي الاهلي كواليس تجديد عقود لاعبي الفريق الأحمر في الفترة الماضية، مؤكدا أن تمديد العقود كان لها جزئين مددنا لعلي لطفي ومحمد شريف واليو ديانج وحمدي فتحي مع تفعيل عقد أكرم توفيق وهؤلاء اللاعبين كانوا مظلومين ماليا، وإدارة الأهلي من نفسها قررت تعويضهم ماديا، لأنها لم تكن مطاقة للنظام الذي تم إقراره، ولاعب مثل حمدي فتحي لابد أن يكون في وضعه المناسب، واللاعبين لم يطلبوا ذلك وأبلغته بتعديل عقده ومده ليصبح مدة عقده 5 سنوات، حتى يشعر اللاعب بالأمان بعد أن يرى ناديه يعدل عقده بدون طلب منه.

سرد توفيق كواليس التعاقد مع اليو ديانج وبدر بانون في تصريحات لبرنامج "الأشبال" على قناة الأهلي مع أسامة حسني: "اليو ديانج تم ترشيحه من قبل التونسي أنيس بو جلبان نجم الأهلي السابق والذي يعشق النادي، وديانج من اللاعبين المميزين فنيًا وخلقيًا، والأهلي تابعه بشكل جيد قبل التعاقد معه، والصفقة كانت مثالية في كل شئ، حيث تمت متابعته وسافرت لضمه وأنهينا إجراءات التعاقد معه دون أن يعلم أحد".

وعن بدر بانون، أوضح توفيق "بدر بانون رفض عرضا مغريا جدًا، وكان لديه رغبة شديدة في اللعب للأهلي، وبدر قال إنه يبحث عن صناعة تاريخ وبطولات، لذلك اختار الأهلي..مضيفا وبدر بانون يرغب في وضع اسمه في تاريخ الأهلي، وهو حاليًا صنع الفارق وبات عنصرًا أساسيًا في الفريق، ولجنة التخطيط والجهاز الفني بدأوا مراقبة بدر بانون منذ شهر مارس الماضي، ولكن فيروس كوورنا تسبب في تأخير متابعته، ولكن تم بالفعل التعاقد معه في الانتقالات الصيفية".

وأفصح أمير توفيق عن تفاصيل الجملة الشهيرة "ساعة وترد علينا"، التي أبلغها إلى رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي وقت التفاوض معه لشرائه بشكل نهائي وبعد إبلاغه بتلقيه عرضا من بيراميدز: "مهما كان الخلاف مع شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور لكن لهم تاريخ مع القلعة الحمراء وقدموا كل شئ، ولكن رمضان صبحي قدمنا له كل شئ ونجحنا في إنهاء كل الأمور ولكنه قال لي لدي عرض من بيراميدز فكانت الجملة التي جاءت عفوية قدامك ساعة وترد علينا، والجملة لم تكن مقصودة ولم يكن يعلم أنها ستصل أن تكون "تريند" عبر مواقع التواصل الاجتماعي،

وكشف أسباب التعاقد مع بيتسو موسيماني لتدريب الأهلي، موضحا أن لجنة التخطيط ومحمود الخطيب رئيس الأهلي كانت لهم رؤية في ترتيب الأوراق خاصة أن كورونا أثرت كثيرًا على موقف السويسري رينيه فايلر المدير الفني وقتها،

أكد أمير توفيق أن هناك مشروعًا تمت الموافقة عليه من قبل لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء وبعد دراسة مطولة مع قطاع الناشئين بقيادة خالد بيبو وبروكيتش المدير الفني للقطاع لتطوير فرق القطاع، حيث أنه في شهر يناير الماضي كان هناك 3 لاعبين سيخرجون للعب في أندية ببولندا والتشيك لمنحهم خبرات خارجية، إلا أن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا تسببت في تاخير احترافهم على أن يتم تأجيل الأمر إلى فترة الانتقالات الصيفية، مشيرا إلى أن تلك الأندية حددت مراكز بعينها ورشحنا لهم لاعبين من قطاع الناشئين وأرسلنا لهم فيديوهات ووافقوا عليها ولكن تم تأجيل الأمر للصيف المقبل.

استطرد أن موسيماني يتابع بشكل دوري اللاعبين المعارين خلال الموسم الجاري، مؤكدا نجاح سياسة خروج اللاعبين للإعارة من قطاع الناشئين ، ويكفي أن ترى العائدين في الموسم الحالي ودورهم مع الفريق ومنهم أكرم توفيق وصلاح محسن وناصر ماهر.

أوضح أن أحمد عبد القادر "حمدي" ناشئ الأهلي العائد من رحلة الاحتراف سيكون له دور كبير مع القلعة الحمراء بعد عودته من تجربة الإعارة من سمو، كاشفا أن اللاعب موهبة كبيرة ومميزة وتجربة الإعارة لسموحة سوف تمنحه خبرات أكثر بمسابقة الدوري.

وعن كواليس التعاقد مع التشيكي بروكيتش لتولي منصب المدير الفني لقطاع الناشئين، أشار: "محمود الخطيب وخالد ومعهما أنا كان لنا وجهة نظر في توحيد سياسة قطاع الكرة وهو السبب الرئيسي للتعاقد مع مدير فني أجنبي للناشئين، وبروكيتش كان واحدا من ضمن أربع شخصيات تم الاستقرار للتعاقد معهم ولكن اخترنا في النهاية المدرب التشيكي.