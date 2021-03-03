شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا يغرم الزمالك مليون دولار بسبب أشيمبونج والسداد قبل 30 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي نادي الزمالك، خطابا رسميا، من الاتحاد الدولي لكرة القدم، لإخطاره بتوقيع غرامة مالية قدرها مليون دولار تجاه النادي تسدد للاعب الغاني بنجامين أشيمبونج مهاجم الفريق السابق عبارة عن قيمة مستحقاته لدى القلعة البيضاء.

وذكر خطاب الفيفا الموجهة لنادي الزمالك، ضرورة سداد النادي لمستحقات أشيمبونج قبل يوم 30 مارس الجاري، وإلا سيتم مضاعفة العقوبات تجاه النادي.

قرر مسئولو نادي الزمالك بعد وصول الخطاب، مراسلة الاتحاد الدولي، وطلب الحصول على حيثيات الحكم الصادر ضد النادي، تمهيدا للتقدم بطعن ضد الحكم لدي المحكمة الرياضية الدولية في الفترة القادمة حيث يرفض النادي الاستسلام في هذه القضية.

فى ذات الصدد، أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن توكيل أشيمبونج مع وكيله المصرى سارى وليس منتهى الصلاحية كما يتردد، وأوضح مسئولو الجبلاية أن الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين تأكد من ذلك بعدما استفسر عن هذا الأمر من اتحاد الكرة بعد تسوية أزمة المستحقات المتأخرة للاعب.

ويحاول اشيمبونج إثبات عدم علمه بالتسوية التى تمت مؤخرا بين وكيله وبين نادى الزمالك، رغم أن التسوية تمت بناء على اتصال هاتفى بينه وبين الوكيل مع أحقية الوكيل بالحديث بإسم اللاعب لوجود عقد وكالة موثق وقانونى.

وبرأ اتحاد الكرة، نادى الزمالك من شبهة التزوير فى أزمة تسوية مستحقات بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق السابق، بعدما تلقى اتحاد الكرة استفسارا من الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين عن حقيقة وجود عقد موثق بين اللاعب ووكيله نادر السيد.