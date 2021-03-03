شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مران الخميس على الملعب الفرعى لرادس استعدادًا للترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، وحمادة الدالي إداري الفريق، والموجودان حاليا في تونس على خوض الزمالك مرانًا في الساعة الخامسة بالملعب الفرعي لرادس مساء الخميس المقبل.

كما اتفق أسامة والدالي اللذان سبقا بعثة الفريق إلى تونس قبل مواجهة الترجي على خوض مران الفريق يوم الجمعة المقبل على الملعب الرئيسي باستاد رادس المستضيف للمباراة.

من المقرر أن يغادر الزمالك مطارالقاهرة على متن طائرة خاصة فى السادسة مساء غدًا الأربعاء، على أن يخوض الفريق تدريباته الجماعية صباح غدًا بشكل طبيعى قبل السفر.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي يوم السبت المقبل، في اللقاء الذي يقام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك تعادل سلبيا مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ثم تعادل بنفس النتيجة مع تونجيت السنغالى خارج ملعبه، ليتواجد الأبيض بالمركز الثالث بالمجموعة الرابعة خلف الترجي التونسي المتصدر برصيد 4 نقاط ومن خلفه مولودية الجزائر المتواجد بالمركز الثاني برصيد نقطتين، ويتفوق على نادي الزمالك بفارق الأهداف بينما يتذيل بطل السنغال المجموعة برصيد نقطة وحيدة.