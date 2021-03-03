شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الثلاثاء 2 - 3 - 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعرض الخليج 365 أبرز 7 أخبار رياضية حدثت اليوم، الثلاثاء، 2 – 3 – 2021، على الصعيد المحلي، سواء فيما يتعلق بالأهلي أو الزمالك أو اتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية، وهو ما نحاول رصد أهم ما جاء بشأنهم من أخبار على مدار اليوم.

بيراميدز يهزم المصرى بهدفى "جابر و وادى" ويفك عقدة التاريخ

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على المصرى البورسعيدى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث سجل عمر جابر هدف التقدم للفريق السماوى، وتعادل عمرو كمال للفريق البورسعيدى من ركلة جزاء، ثم سجل محمود وادى الهدف الثانى لبيراميدز.

المقاصة يكتفي بتعادل سلبي أمام المقاولون في مباراة الجمل التكتيكية

تعادل فريق المقاصة مع نظيره المقاولون العرب، بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

سموحة يتعادل مع الجونة 2-2 فى لقاء ركلات الترجيح والأهداف الزملكاوية .. فيديو

تقاسم فريقى الجونة وسموحة نقاط المباراة التي جمعت بينهما بعد إنتهائها بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما في المباراة التي جرت بينهما بإستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر في مستهل مباريات الجولة الخامسة عشر للدورى، فى مباراة جاءت فيها الأهداف الأربعة عن طريق الثنائى المعار من الزمالك عمر السعيد لصالح الجونة ومصطفى فتحى لصالح سموحة، فضلا عن أن هدفين من الأربعة جاءت عبر ركلات الجزاء.

النادى الأهلى يستعرض تصديات محمد الشناوى أمام طلائع الجيش

حرصت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، على استعراض تصديات النجم محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول، أمام نادى طلائع الجيش، في المباراة التي فاز فيها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف ضمن مبارايات الأسبوع الـ 14 للدوري الممتاز.

فرج عامر: سموحة يدرس الانسحاب من الدوري بسبب أخطاء التحكيم

أكد محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة، أن فريقه كان له ضربة جزاء واضحة والحكم طنشها في البماراة التي أقيمت اليوم بين سموحة والجونة وانتهت بالتعادل 2/ 2 في لقاء شهد 3 ركلات جزاء.

شيكابالا يحضر اجتماع كباتن الزمالك واللاعبين "أون لاين" بسبب الإصابة

غاب محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، عن التدريبات الجماعية لفريقه اليوم، بسبب خضوعه لجلسات علاجية، خارج النادي، نظرا لمعاناته من إصابة في العضلة الخلفية.

اتحاد الكرة يفرض غرامة 10 آلاف جنيه على كل لاعب لا يخضع لمسحة كورونا

أرسل اتحاد الكرة خطاب إلى أندية الدوري الممتاز يطالبهم فيه بإجراء التحاليل و المسحات الخاصة بفيروس كورونا بإحدي المعامل المعتمدة أو التابعة لاتحاد الكرة والتي يتم التعامل معها ، وذلك للاعبين و افراد الجهاز الفني و الإداري .