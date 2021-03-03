شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يحتفل بعيد ميلاد إسلام جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل اليوم، الثلاثاء، الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني، ولاعبي الفريق، بعيد ميلاد إسلام جمال مدافع الفريق الذي يؤدي مباريات قوية مع الطلائع منذ انتقاله للطلائع .

وتعاقد طلائع الجيش مطلع هذا الموسم، مع إسلام جمال لاعب الاتحاد السكندري لمدة موسمين علي سبيل الإعارة ووقع اللاعب علي العقد في حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين وإيهاب المحص وسامح بامبو وكلاء اللاعب

من ناحيته، أكد إسلام جمال، أن فريقه قدم مجهودا كبيرا أمام الأهلي، في المباراة التي أقيمت أول أمس، موضحا أن الفريق كان الأحق بالثلاث نقاط أمام القلعة الحمراء، لكن لم يكن هناك توفيق.

وأكمل قائد الطلائع فى تصريحات تليفزيونية: "الكرة لمست يد بواليا في لقطة الهدف الثاني، كما سقطت أرضا بعد هدف الأهلي نتيجة احتكاك بالكوع من بواليا"، مشيرا إلى أن طلائع الجيش قادر على احتلال مركز جيد ببطولة الدوري هذا الموسم.

ونجح فريق الأهلى من اقتناص ثلاث نقاط غالية بالفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما الاحد باستاد السلام فى إطار فعاليات الجولة الرابعة عشرة للدورى.

تقدم أحمد سمير لطلائع الجيش فى الدقيقة 26 من عمر المباراة من ضربة حرة مباشرة احتسبها محمود البنا حكم اللقاء لصالح طلائع الجيش، بعدها بخمس دقائق وفى الدقيقة 32 ينجح النيجيري جونيور أجايى من إدراك هدف التعادل للمارد الأحمر من رأسية متقنة اخطاها محمد بسام حارس طلائع الجيش، وأحرز نفس اللاعب الهدف الثانى للمارد الأحمر في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة تجمد رصيد طلائع الجيش عند 12 نقطة فى المركز الخامس عشر ولديه مباراة مؤجلة.