شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يغيب عن رحلة الزمالك لتونس بسبب الاصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، عن رحلة الفريق الكروي، إلى تونس غدا الأربعاء، استعدادا لمواجهة الترجي يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ولم يتواجد شيكابالا في التدريبات الجماعية لفريقه اليوم، بسبب خضوعه لجلسات علاجية، خارج النادي، نظرا لمعاناته من إصابة في العضلة الخلفية.

ويغيب شيكابالا عن الزمالك للمباراة الثالثة على التوالي، حيث سافر مع البعثة البيضاء إلى السنغال لكنه لم يشارك في مباراة تونجيت بسبب الإصابة، ثم خرج من قائمة مباراة وادى دجلة في الدوري.

ويعاني شيكابالا من إصابة بشد في العضلة الخلفية، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، ولكن الإصابة لم تمنع الأباتشي، من حضور اجتماع كباتن الزمالك الثلاثي محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عبد الشافي وحازم إمام مع زملائهم بالفريق قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الثلاثاء، حيث شارك أون لاين، نظرا لتواجده خارج النادي لأداء البرنامج العلاجي.

وشدد شيكابالا خلال جلسة كباتن الزمالك مع اللاعبين، على ضرورة التركيز في المباريات القادمة، والتعلم من أخطاء المواجهات الأخيرة، التي وقع فيها اللاعبين، لتصحيح المسار ومصالحة الجماهير الغفيرة التي تساند وتدعم الفريق طوال الوقت مهما كانت النتائج والظروف.

وأوضح شيكابالا خلال الجلسة، أنه يثق في كافة اللاعبين لأن الزمالك يمتلك كوكبة من النجوم في كافة المراكز داخل المستطيل الأخضر، ويمكن للفريق حصد كافة البطولات سواء داخل مصر أو خارجها لكن بشرط التركيز في المباريات.