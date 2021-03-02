شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف عن مفاجاة سعيدة للجمهور بخصوص التجديد لساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عصام سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، إن هناك انفراجة في التجديد لفرجاني ساسي صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.

وأضاف في تصريحات خاصة أن ساسي متمسك بالاستمرار مع الأبيض، وإدارة الكرة واللجنة الثلاثية ستوفران كافة الاعتمادات المالية اللازمة للتجديد للاعب.

وتابع: «الأيام القليلة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة في التجديد لساسي، خصوصا أنه ابدى مرونة كبيرة في الاستمرار وأنه مستعد لتخفيض طلباته المالية».

وأكد أن جلسة ستجمع الطرفين خلال أيّام وتحديدًا عقب العودة من تونس لحسم الأمر.