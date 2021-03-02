شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مهدد بمنع القيد الصيفي بسبب أشيمبونج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادي الزمالك خطابا جديدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشأن أزمة بنيامين أشيمبونج. وقال موقع الزمالك، «اليوم وصل حكم بالفعل لصالح لاعب الزمالك الاسبق، بنيامين أشيمبونج».

وأكد التقرير أن خطابًا وصل من لجنة الانضباط، للزمالك يفيد بدفع مبلغ مليون و250 ألف دولار لصالح لاعب الزمالك الأسبق، قبل 30 مارس، مع حديث صريح بمنع القيد الصيفى فى حال عدم السداد. وشدد التقرير على أن هذا الحكم متوقع ويعد من أولى درجات التقاضي، ولفت موقع الزمالك «سيتم الاطلاع على حيثيات الحكم والطعن عليه وإيقافه».