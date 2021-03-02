شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز .. فريقي سيصل المربع الذهبي في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن فريقه استحق الفوز بنقاط لقاء المصري البورسعيدي خاصة أن جميع اللاعبين كانت لديهم الرغبة القوية لتصحيح المسار في بطولة الدوري الممتاز بعد الأداء المهتز الذي ظهرنا به خلال الفترة الماضية.

وأضاف مدرب بيراميدز أن «أداء الفريق سيتحسن خلال الفترة المقبلة وننتظر التوفيق في المباريات حتى نتمكن من تعديل المسار والوصول للمربع الذهبي ثم نسير بشكل أقوى لمراكز متقدمة في قطار الدوري بجانب الأهلي والزمالك.

كان فريق بيراميدز فاز على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل أهداف اللقاء عمر جابر من صاروخية لا تصد ولا ترد عند الدقيقة 61، ثم تعادل عمر كمال للمصري البورسعيدي عند الدقيقة 69، ويأتي محمود وادي لاعب بيراميدز الحالي والمصري السابق ليسجل هدفه في شباك فريقه القديم عند الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة وصل فريق بيراميدز للمركز الخامس برصيد 22 نفس الرصيد الذي يملكه المصري البورسعيدي ويحتل به المركز الرابع متفوقًا بفارق الأهداف. وكان الأرجنتيني رودلفو أروابارينا- المدير الفني لفريق نادي بيراميدز- أعلن تشكيلة فريقه لمواجهة المصري في اللقاء المؤجل من الجولة ١٣ للدوري الممتاز على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى شريف إكرامي، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- محمد حمدي- أحمد سامي- أحمد فتحي، خط الوسط: عمر جابر- إيريك تراوري- إسلام عيسى- رمضان صبحي- أحمد توفيق، خط الهجوم: دييجو رولان. وتواجد على مقاعد البدلاء: «جون أنطوي- أحمد الشناوي- طارق طه- محمود وادي- محمد فاروق- إبراهيم حسن- محمد الجباس- إبراهيم عادل- محمود صابر».