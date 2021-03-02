شكرا لقرائتكم خبر عن هدف عبد الواحد يشعل صراع لقب هداف الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اشتعل صراع الفوز بلقب هداف الدوري المصري بعدما نجح عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي المصري البورسعيدي، في تسجيل هدف فريقه الوحيد أمام بيراميدز فى المباراة التي انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

حيث نجح لاعب المصري البورسعيدي فى تسجيل هدفه السابع هذا الموسم، ليتساوى مع يوسف اوباما لاعب الزمالك واحمد سمير مدافع طلائع الجيش فى نفس الرصيد.

وبفارق هدف واحد يأتي أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا وشميلس بيكلي لاعب مصر المقاصة وحسام حسن مهاجم سموحة بـ6 أهداف.

ويتصدر أحمد سمير قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا لضربات الجزاء بعدما سجل 5 ضربات من اهدافه السبعة التي سجلها فى بطولة الدوري الممتاز، بينما سجل عمر كمال عبد الواحد ثلاث ضربات، فيما خلت اهداف يوسف اوباما الـ7 من أى ضربة جزاء.

ولأول مرة منذ سنوات طويلة يتواجد هذا الكم من اللاعبين فى الصراع على لقب هداف الدوري المصري.