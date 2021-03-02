شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسعى لضم مهاجم سوبر في نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ مسؤولو نادي بيراميدز، في التفاوض مع مهاجم إفريقي سوبر، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتكتم مسؤولو بيراميدز اسم الصفقة التي يسعون لضمها منعًا لدخول أي أطراف أخرى لإفساد الصفقة.

وطلب الأرجنتيني رودلفو من إدارة ناديه ضرورة تدعيم خط الهجوم بتلك الصفقة لتكون إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وفاز بيراميدز على المصري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما «الثلاثاء»، ضمن مباريات الدوري.