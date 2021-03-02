شكرا لقرائتكم خبر عن يوفيتش يطلب تعديل لائحة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب البوسني يوفيتش، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، من مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تعديل لائحة الفريق.

وأبدى يوفيتش رغبته في أن تكون اللائحة مرتبطة بوضع وترتيب الفريق في جدول المسابقة، وأن تكون بصورة تصاعدية، في حالة تحسن الترتيب.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة وادي دجلة «الجمعة»، ضمن مباريات الدوري الممتاز، والتي ستجري على ملعب الفريق في الإسماعيلية.