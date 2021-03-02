شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.. زيدان يسابق الزمن لتجهيز بنزيما لمعركة الديربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ريال مدريد الإسباني على موعد الأحد المقبل الموافق 7-3-2021 لمواجهة نارية أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الليجا. وينطلق اللقاء عند الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة وسيتم إذاعته على قناة بين سبورت.

ويبحث عشاق الكرة العالمية على جوجل عن اللقاء ومن أهم هذه الكلمات - (ريال مدريد وأتلتيكو مدريد - ريال مدريد وأتلتيكو مدريد 7-3 - ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم - ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مشاهدة - ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم- مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم - ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم- القنوات التي تنقل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم - القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم - القنوات التي تبث مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم).

وتلقى مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، أنباء طيبة بعودة المدافع البرازيلي ميليتاو إلى المجموعة، مع احتمالية لحاق المهاجم كريم بنزيما باللقاء. وبعد التعادل المخيب مع سوسييداد، إلا أن ريال مدريد سيخوض الديربي رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، إذا كان يرغب في الإبقاء على آماله قائمة في المنافسة على الدوري الإسباني.

وشارك اللاعبون الذين بدأوا كأساسيين خلال مباراة الأمس، في مران خفيف كما جرت العادة، بينما أكمل باقي اللاعبين مرانا متكاملا شمل تدريبات لرفع اللياقة البدنية وعلى الكرة والمراوغة ومباراة مصغرة. ولم يظهر ميليتاو مع الفريق منذ طرده أمام ليفانتي في 30 يناير الماضي، لكنه حضر مران اليوم، أما بنزيما فيعد أحد أهم أوراق الفريق، وقد يكون أبرز مفاجآت الديربي بعد أن ظهر بصورة طيبة.