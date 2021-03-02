شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر: قدمنا مباراة جيدة أمام بيراميدز ولانستحق الخسارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال علي ماهر، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي المصري، إن فريقه قدم مباراة جيدة، أمام فريق بيراميدز.

وتعرض المصري للخسارة من بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما «الثلاثاء»، ضمن مباريات الدوري.

وشدد علي ماهر، على أن فريقه كان يستحق على الأقل نقطة التعادل، لولا حالة عدم التوفيق التي لازمت لاعبيه، في الفرص التي سنحت لهم أمام المرمى.

وشدد ماهر على أن الخسارة من بيراميدز لن تثنيه ولاعبيه عن هدف التواجد في المربع الذهبي لبطولة الدوري، والمشاركة في إحدى البطولات الإفريقية بداية من الموسم المقبل.