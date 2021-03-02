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اتحاد اليد يعلن انطلاق بطولة الجمهورية لفرق «المرتبط» الجمعة

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة اتحاد كرة اليد انطلاق بطولة الجمهورية لفريق المرتبط مواليد 2002 «الجمعة».

ويشارك في بطولة الجمهورية، ثمانية عشر فريقًا هي الأهلي والزمالك، حدائق الأهرام، الزهور، الطيران، أصحاب الجياد، الأوليمبي، هليوبليس، طلائع الجيش، البنك الأهلي، الشمس، الجزيرة، سموحة، سبورتنج، أسيوط الرياضي، أسيوط لتكرير البترول، بورسعيد، المعادي.

وأبلغ مجلس إدارة الاتحاد مسؤولي الأندية ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس ، عند التواجد داخل الصالات التي ستقام فيها المباريات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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