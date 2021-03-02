شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعلن انطلاق بطولة الجمهورية لفرق «المرتبط» الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة اتحاد كرة اليد انطلاق بطولة الجمهورية لفريق المرتبط مواليد 2002 «الجمعة».

ويشارك في بطولة الجمهورية، ثمانية عشر فريقًا هي الأهلي والزمالك، حدائق الأهرام، الزهور، الطيران، أصحاب الجياد، الأوليمبي، هليوبليس، طلائع الجيش، البنك الأهلي، الشمس، الجزيرة، سموحة، سبورتنج، أسيوط الرياضي، أسيوط لتكرير البترول، بورسعيد، المعادي.

وأبلغ مجلس إدارة الاتحاد مسؤولي الأندية ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، عند التواجد داخل الصالات التي ستقام فيها المباريات.