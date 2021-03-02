شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف حجم تضحية بانون للانضمام للقلعة الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بـ الأهلى أن المغربى بدر بانون مدافع الفريق الأول للكرة كانت لديه رغبة شديدة في اللعب للقلعة الحمراء قبل التفاوض معه.

وقال أمير توفيق في تصريحات تليفزيونية أن بدر بانون تلقى عرضًا مغريًا بمبلغ مالي كبير للغاية قبل أن تنتهي المفاوضات معه، لكنه اختار الانضمام للأهلي وقال إنه يبحث عن صناعة تاريخ وبطولات.

وأضاف أن بدر بانون يرغب في وضع اسمه في تاريخ النادى الأهلى العريق لذلك هو حالياً صنع الفارق وبات عنصراً أساسياً في الفريق.

وأوضح أن لجنة التخطيط والجهاز الفني كان يراقب بدر بانون من قبل شهر مارس 2020، لكن فيروس كوورنا تسبب في تأخير متابعته، وتم بالفعل التعاقد معه فترة الانتقالات الصيفية.