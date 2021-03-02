شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يطمئن على المُصابين قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، تطورات الحالة الطبية للثلاثي المصاب في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محمد مسعد ومحمد توني وكوامي بونسو.

وقال فريد رضوان إن محمد مسعد مصاب بمزق في العضلة الخلفية ويخضع حاليا لمرحلة التأهيل العلاجي، وسوف يخضع لآشعة جديدة يوم السبت المقبل، بينما يعاني محمد توني والغاني كوامي بونسو من مزق في العضلة الأمامية، ويسيران في برنامجهما التأهيلي، ويخضعان للآشعة يوم السبت أيضا.

وخاض الثلاثي تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم، تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيل الرياضي بالنادي.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء الحادي عشر من مارس المقبل، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.