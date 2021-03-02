شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصل علي جميع تأشيرات الدخول الي تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل الجهاز الإداري لنادي الزمالك، برئاسة احمد زاهر، على كافة التأشيرات الخاصة بدخول لاعبي الفريق الكروي الأول والجهاز الفني إلى تونس.

ويستعد الزمالك، لمواجهة الترجي التونسي «السبت»، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.

وتطير بعثة الزمالك، إلى تونس «الأربعاء» إستعداداً لخوض المواجهة التي يسعي الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية خلالها.