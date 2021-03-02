شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب والوفد الرياضى يزور وادي الملوك والملكات بغرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكمل الكابتن محمود الخطيب والوفد الرياضي، الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وحسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، ورجلا الأعمال محمد الجارحي، ومجدي عبدالله، جولتهم السياحية، بزيارة مقابر وادي الملوك والملكات، بالبر الغربي لمدينة الأقصر، للاستمتاع بعظمة الحضارة المصرية، والجو الدافئ الذي يميز الأقصر عن باقي المحافظات بفصل الشتاء، يرافقهم الخبير السياحي، محمود إدريس.

وقام الخطيب والوفد الرياضي، بجولة بمقابر وادي الملوك والملكات والتقاط الصور التذكارية، حيث أبدى اعجابه بالرسومات والنقوش التي تزين جدران المقابر، والألوان الذاهية التي تحتفظ بلمعانها على مدى الآف السنين، بجانب الاستمتاع بشرح واف عن تاريخ هذه الأسرات اللذين سردوا تاريخ اعظم حضارة إنسانية، والعدد الهائل من المقابر بالبر الغربى.

وأوضح الخبير السياحي، محمود إدريس، أن هذه الزيارة لهذه الكوكبة من نحوم الرياضة وأسطورة الكرة العربية والأفريقية الخطيب من أهم الأحداث التي تروج وتساعد في تنشيط السياحةز

وحرص النجوم على دعوة المصريين لاستغلال مبادرة «شتي في مصر» واستغلال التخفيضات في أسعار تذاكر الطيران، والإقامة في الفنادق.