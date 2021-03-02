شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يحقق أرقامًا جنونية مع جالاتا سراى .. يسجل كل 80 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مصطفى محمد، مهاجم فريق جالاتا سراى التركى أصبح حديث الصباح والمساء في بلاد الأناضول منذ قدومه للدورى التركى خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من نادى الزمالك المصرى.

ووفقا لما ذكرته شبكة أوبتا للإحصائيات الكروية، أصبح مصطفى محمد يحقق أرقاما قياسية بخلاف تسجيله 6 أهداف متتالية في 6 مباريات، الأناكوندا المصرى فقد سجل 5 أهداف في الدوري بثماني تسديدات فقط على المرمى، فهو لاعب يذهب لهدف كل 80 دقيقة وفقا لما نشرته الشبكة الإحصائية.

وفي سياق آخر، تغنى موقع صحيفة ماركا الإسبانية بالمهاجم المصرى مصطفى محمد وقال: «أضاءت أرض الأهرامات فرعونا جديدا في عالم كرة القدم داخل فريق جالاتا سراى وأن المهاجم مصطفى محمد سيصبح رابطا جديدا للسلالة التي بدأت في أوروبا من قبل مواطنيه حسام حسن وأحمد حسام ميدو وعمرو زكي والنني وصلاح.

ونشر التقرير تصريحات لمدرب جالاتا سراى فاتح تريم الذي أثنى على أداء مصطفى محمد قبل لقاء أنقرة جوجو الذي ينطلق غدا عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وقال: «لديه أسلوب لعب رجولي، يقف قويا، وفي نفس الوقت سريعا ليس من السهل العثور عليه».