شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد: بيراميدز هدفه تحقيق البطولات وهذا سر قوة ميدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر الكابتن هاني سعيد- المدير الرياضي لنادي بيراميدز- عن سعادته بالفوز الذي حققه فريق الكرة على حساب المصري بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز، موضحا أن الفوز مهم للغاية خاصة بعد النتائج الأخيرة، مشددا على أن اللقاء أمام المصري كان صعبًا كونه فريقا قويا ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى.

وشدد على أن الفريق بالفوز على المصري سيركز على اللقاء المقبل أمام أسوان والفوز مرة أخرى، قبل بدء مشوار دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية ولقاء نكانا الزامبي يوم ١٠ مارس المقبل، ولابد من البناء على الفوز والاستمرار في الانتصارات.

أضاف المدير الرياضي أن النتائج لم تكن جيدة في الفترة الأخيرة والنادي يسعى للتطور والتقدم والاستمرار في المنافسة على جميع البطولات، مشددا على أهمية وجود أحمد حسام ميدو مستشارا فنيا لنادي بيراميدز خاصة أنه تاريخ قوي ولاعب سابق كبير ووجوده إضافة للنادي الطامح لتحقيق كل البطولات مستقبلًا في ظل خطته الطموح الموضوعة من قبل الإدارة.