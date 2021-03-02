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مانشستر سيتي وولفرهامبتون .. جوارديولا يعلن تشكيل السماوي

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي يستعد لاستقبال وولفرهامبتون مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الاتحاد، في إطار مباريات .

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول الترتيب برصيد 62 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الـ12 برصيد 34 نقطة. وحسم السيتي مباراة الدور الأول خارج أرضه بنتيجة (3-1)، بعدما سجل له كل من كيفين دي بروين وفيل فودين إضافة إلى جابريل جيسوس، بينما سجل هدف وولفرهامبتون الوحيد راؤول خيمينيز.

وفيما يلي تشكيل مانشستر سيتي: إديرسون- والكر- دياز- لابورت- كانسيلو- رودريجو- دي بروين- محرز- بيرناردو- سترلينج- جيسوس.

بينما يضم تشكيل وولفرهامبتون: باتريسيو- سايس- كوادي- هويفر- أوتو- سيميدو- نيفيس- موتينيو- ديندونكير- نيتو- أداما.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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