شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي وولفرهامبتون .. جوارديولا يعلن تشكيل السماوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي يستعد لاستقبال وولفرهامبتون مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الاتحاد، في إطار مباريات الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول الترتيب برصيد 62 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الـ12 برصيد 34 نقطة. وحسم السيتي مباراة الدور الأول خارج أرضه بنتيجة (3-1)، بعدما سجل له كل من كيفين دي بروين وفيل فودين إضافة إلى جابريل جيسوس، بينما سجل هدف وولفرهامبتون الوحيد راؤول خيمينيز.

وفيما يلي تشكيل مانشستر سيتي: إديرسون- والكر- دياز- لابورت- كانسيلو- رودريجو- دي بروين- محرز- بيرناردو- سترلينج- جيسوس.

بينما يضم تشكيل وولفرهامبتون: باتريسيو- سايس- كوادي- هويفر- أوتو- سيميدو- نيفيس- موتينيو- ديندونكير- نيتو- أداما.