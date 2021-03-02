رئيس فالنسيا: لا يوجد أي مؤشر على تغير الموقف بشأن عدم بيع النادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

أشار رئيس ​فالنسيا​، ​أنيل مورثي​، قبل اجتماعه مع رئيس الحكومة المحلية يمو بيوغ، إلى إنه تحدث قبل يوم مع كبير المساهمين في النادي، بيتر ليم في ​سنغافورة​، وأن الأخير أكد له أن النادي "غير مطروح للبيع".



وأوضح مورثي قبل لقاء بويغ للحديث عن ملعب ميستايا الجديد أنه "لا يوجد أي مؤشر على تغير الموقف بشأن عدم بيع النادي".

ورفض مورثي الإجابة عن سؤال عما إذا كان أمير سلطنة جوهور، تونكو إسماعيل، سيكون مسؤولًا عن إدارة فالنسيا، في وقت انتقد فيه بعض مشجعي فالنسيا، الذين حملوا لافتة عليها "فلتعد إلى وطنك يا ليم".

وقضى مورثي فترة طويلة في شباط الماضي، مع ليم في سنغافورة.