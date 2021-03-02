كايرو: سنقدم استئناف إذا حصلنا على هزيمة تلقائية أمام لاتسيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

اكد رئيس نادي ​تورينو​ الايطالي ​أوربانو كايرو​ أن ادارة الفريق ستقدم استئناف إذا حصلوا على هزيمة تلقائية أمام ​لاتسيو​، وكان من المفترض أن تنطلق المباراة في ملعب الأوليمبيكو في روما، لكن تورينو لم يسافروا لأن هيئة الصحة المحلية (ASL) أمرتهم بالعزل بعد حوالي 10 حالات كوفيد 19 بين اللاعبين والموظفين.



وصرح كايرو قائلا: "لا يمكنك الدفاع عن الدوري ونزاهته بتجاهل الحقيقة الموضوعية، وهي حقيقة تقول إننا لا نستطيع التحرك أو مغادرة المدينة".

واضاف: "من المنطقي أن واحد زائد واحد يساوي اثنين، وبدلاً من ذلك هنا من أجل الوصول إلى اثنين، فإنهم يمرون بألف خطوة، النتيجة المنطقية الوحيدة كانت تأجيل المباراة، الآن ننتظر قرار القضاء الرياضي، من الواضح أننا سنسعى بكل السبل الممكنة للاستئناف".