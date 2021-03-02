اخبار الرياضه

كايرو: سنقدم استئناف إذا حصلنا على هزيمة تلقائية أمام لاتسيو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كايرو: سنقدم استئناف إذا حصلنا على هزيمة تلقائية أمام لاتسيو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

اكد رئيس نادي ​تورينو​ الايطالي ​أوربانو كايرو​ أن ادارة الفريق ستقدم استئناف إذا حصلوا على هزيمة تلقائية أمام ​لاتسيو​، وكان من المفترض أن تنطلق المباراة في ملعب الأوليمبيكو في روما، لكن تورينو لم يسافروا لأن هيئة الصحة المحلية (ASL) أمرتهم بالعزل بعد حوالي 10 حالات كوفيد 19 بين اللاعبين والموظفين.

وصرح كايرو قائلا: "لا يمكنك الدفاع عن الدوري ونزاهته بتجاهل الحقيقة الموضوعية، وهي حقيقة تقول إننا لا نستطيع التحرك أو مغادرة المدينة".

واضاف: "من المنطقي أن واحد زائد واحد يساوي اثنين، وبدلاً من ذلك هنا من أجل الوصول إلى اثنين، فإنهم يمرون بألف خطوة، النتيجة المنطقية الوحيدة كانت تأجيل المباراة، الآن ننتظر قرار القضاء الرياضي، من الواضح أننا سنسعى بكل السبل الممكنة للاستئناف".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا