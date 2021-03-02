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رابيو: يوفنتوس ما زال في سباق الاسكوديتو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

اكد الفرنسي أدريان ​رابيو​ لاعب وسط نادي يوفنتوس الايطالي صعوبة مواجهة ​سبيزيا​ واصر ان اليوفي لا يزال يؤمن بالسكوديتو.

وقال: "كنا غاضبين بعد التعادل مع فيرونا لعبنا بقوة وكان يجب أن نتحكم في المباراة بشكل أفضل في النهاية".

تابع :"سبيزيا فريق يمكنه التغلب على أي فريق لذلك يجب أن نركز إنهم يهاجمون بالعديد من اللاعبين وعلينا أن نكون حذرين ".

وأتم :"لا يزال هناك العديد من المباريات وهناك العديد من النقاط للانتزاع علينا أن نصدق نحن فريق مليء بالأبطال ويجب أن نفعل كل شيء لأخذ السكوديتو ".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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