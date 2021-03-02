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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رابيو: يوفنتوس ما زال في سباق الاسكوديتو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021
اكد الفرنسي أدريان رابيو لاعب وسط نادي يوفنتوس الايطالي صعوبة مواجهة سبيزيا واصر ان اليوفي لا يزال يؤمن بالسكوديتو.
وقال: "كنا غاضبين بعد التعادل مع فيرونا لعبنا بقوة وكان يجب أن نتحكم في المباراة بشكل أفضل في النهاية".
تابع :"سبيزيا فريق يمكنه التغلب على أي فريق لذلك يجب أن نركز إنهم يهاجمون بالعديد من اللاعبين وعلينا أن نكون حذرين ".
وأتم :"لا يزال هناك العديد من المباريات وهناك العديد من النقاط للانتزاع علينا أن نصدق نحن فريق مليء بالأبطال ويجب أن نفعل كل شيء لأخذ السكوديتو ".