رابيو: يوفنتوس ما زال في سباق الاسكوديتو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

اكد الفرنسي أدريان ​رابيو​ لاعب وسط نادي يوفنتوس الايطالي صعوبة مواجهة ​سبيزيا​ واصر ان اليوفي لا يزال يؤمن بالسكوديتو.



وقال: "كنا غاضبين بعد التعادل مع فيرونا لعبنا بقوة وكان يجب أن نتحكم في المباراة بشكل أفضل في النهاية".

تابع :"سبيزيا فريق يمكنه التغلب على أي فريق لذلك يجب أن نركز إنهم يهاجمون بالعديد من اللاعبين وعلينا أن نكون حذرين ".

وأتم :"لا يزال هناك العديد من المباريات وهناك العديد من النقاط للانتزاع علينا أن نصدق نحن فريق مليء بالأبطال ويجب أن نفعل كل شيء لأخذ السكوديتو ".