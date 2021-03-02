الدوري التركي: بشكتاش يتخطى ملطية سبور وانتصار غازي عنتاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

تقاسم ​بشكتاش​ صدارة ​الدوري التركي​ مع غلطة سراي بعد فوزه على مضيفه يني ملطية سبور 1-صفر في المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.



سجل هدف الفوز اللاعب لاتيبا هتشنسون في الدقيقة 59 ليحافظ عليه الفريق حتى النهاية.

الفوز رفع رصيد بشكتاش إلى 57 نقطة متأخرا بفارق الأهداف فقط عن سراي المتصدر.

وفي مباراة أخرى عمق ​غازي عنتاب​ جراح ضيفه جينتشلاربيرليجي وفاز عليه 2-1.

وتقدم ساندرو ليما بهدف لجينتشلاربيرليجي في الدقيقة 18 و رد غازي عنتاب بهدفين عن طريق كينان أوزير وجيفيرسون نيجويرا جونيور في الدقيقتين 60 و80.

الفوز رفع رصيد غازي عنتاب إلى 43 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد جينتشلاربيرليجي عند 21 نقطة في المركز قبل الأخير.