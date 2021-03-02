الدوري المصري: فوز متأخر لبيراميدز على المصري البورسعيدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

حقق ​بيراميدز​ فوزاً متأخراً على مضيفه ​المصري البورسعيدي​ 2-1 في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الاسكندرية بمباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر من ​الدوري المصري الممتاز​ لكرة القدم.



وغابت الأهداف عن الشوط الأول من اللقاء الذي خيّم التعادل السلبي على نتيجته.

وفي الشوط الثاني إفتتح عمر جابر التسجيل للضيوف في الدقيقة 61 إلا أن عمر كمال أدرك التعادل لأصحاب الأرض بالدقيقة 68 من ركلة جزاء ليعود محمود وادي ويضع بيراميدز في المقدمة بهدفه في الدقيقة 84.