شكرا لقرائتكم خبر عن كفيات سائقاً احتياطياً في فريق ألباين بفورمولا 1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال فريق ألباين المملوك لرينو، الثلاثاء، إن الروسي دانييل كفيات سيصبح سائقاً احتياطياً في الفريق هذا الموسم، خلال حفل الكشف عن سيارته لموسم 2021 في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات الذي أقيم عبر الإنترنت. وخسر كفيات مقعد القيادة في فريق ألفا تاوري المملوك لرد بول، حيث حل مكانه الياباني يوكي تسونودا سائق فورمولا 2 في نهاية الموسم الماضي. كما عمل كفيات (26 عاماً) سائقاً احتياطياً في فيراري في 2018 حين استغنى رد بول أيضاً عن خدماته. وخاض 110 سباقات حتى الآن، وصعد على منصة التتويج ثلاث مرات. وقال لوران روسي الرئيس التنفيذي لفريق ألباين: مع استمرار جائحة كورونا ينبغي أن يملك الفريق تشكيلة قوية، وأثبت كفيات انه سائق سريع يمكن الاعتماد عليه خلال الظروف الصعبة. صعد إلى منصة التتويج ثلاث مرات، وهو لا يزال في 26 من عمره، ونحن سعداء جداً بوجود سائق يمكننا الاعتماد عليه وقت الحاجة لتسجيل نقاط وإنهاء السباقات بأفضل صورة. ويدافع عن ألوان فريق ألباين السائق الفرنسي استيبان أوكون (24 عاماً)، والإسباني فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين (39 عاماً). وسينطلق موسم 2021 في البحرين في 28 مارس/ آذار.