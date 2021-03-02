سؤال وفاة بن شرقي يثير الغضب.. بلاغ من الزمالك.. وإيقاف الأستاذ وتحويله للتحقيق.. وجامعة سوهاج تعتذر وتؤكد: واضع الامتحان زمالكاوي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تسبب سؤال وُرد في امتحان مادة القانون الدولي للفرقة الرابعة بكلية الحقوق بجامعة سوهاج، في إثارة غضب جماهير نادي الزمالك.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلامية، فإن واضع الامتحان افترض في أحد الأسئلة وفاة لاعب الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي بفيروس كورونا المستجد أثناء وجوده في مصر، ثم بعد وفاته تظهر مشكلات حول تركته الضخمة بين أرمتله وأولاده من جهة وشقيق مصري للاعب المتوفى يقيم بمركز جهينة بسوهاج من جهة أخرى.

ووفقاً لصورة ورقة الأسئلة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، يفترض واضع الامتحان أن هذه المشكلات بين شقيق بن شرقي مع أرملة اللاعب وأبنائه حول الميراث، انتهت بدعاوى قضائية أمام إحدى المحاكم المصرية، ويطلب واضع الامتحان من الطلاب الإجابة عن أسئلة ويضعها في هذا الخصوص في إطار دراستهم للقانون الدولي.

ونشر نشطاء جماهير الزمالك السؤال على صفحاتهم بموقع "فيسبوك"، مع اسم الدكتور واضع الامتحان وصورته، مع تعليقات غاضبة تطالب إدارة النادي بسرعة مقاضاته.

اعتذار الجامعة

من جانبها، قررت جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، وقف انتداب الأستاذ الذي وضع سؤال "وفاة أشرف بن شرقي" في كلية الحقوق الفرقة الرابعة "مادة القانون الدولى الخاص"، ومخاطبة رئيس جامعة أسيوط للتحقيق في الواقعة حيث أن الأستاذ منتدب من جامعة أسيوط.

وقال المركز الإعلامي لجامعة سوهاج، في بيان، إنّ الجامعة تابعت ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، التي مسّت الحياة الشخصية لـ "بن شرقي"، حيث افترض السؤال وفاة اللاعب بفيروس كورونا المستجد، مؤكداً احترام الجامعة لنادي الزمالك ولاعبيه وجمهوره، كسائر الأندية وجماهيرها.

وأضاف المركز أنّ أستاذ المادة، كان يجب أن يكون أشد حرصاً أثناء وضع الأسئلة، مشيرة إلى أنّ أسئلة الامتحان مسئولية واضعه، وأنّ إدارة الجامعة تدرك ما أثير بشأن السؤال الذي تناول الحياة الخاصة للاعب.

الأستاذ واضع سؤال بن شرقى زملكاوى

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد العزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن الأستاذ واضع سؤال أشرق بن شرقي فى امتحان كلية الحقوق زملكاوى، مشيرا إلى أن السؤال كان افتراضيا، والأمر أخذ أكثر من حجمه، وأنه لا يوافق على هذا السؤال، وأنه بمجرد رؤية ورقة الأسئلة، اعتذرنا لنادى الزمالك ونؤكد على حسن علاقتنا بالدول الشقيقة واللاعب الكبير الذى نقدره.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج حضرة المواطن الذي يذاع على قناة الحدث اليوم: "أنهينا ندب الأستاذ الجامعي المنتدب للجامعة، وأنا زملكاوى صميم وأحب الزمالك للغاية، والأستاذ واضع سؤال بني شرقى زملكاوى".

بيان من الزمالك

من جانبها، استنكرت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، الواقعة ـ التي وصفتها بـ "المؤسفة ـ بكلية الحقوق بجامعة سوهاج التي ترى أنها حملت إساءة للمحترف المغربي في صفوف فريقها، أشرف بنشرقي.

وذكرت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، عبر بيان صادر عنها اليوم (الثلاثاء):"الدكتور أحمد عبد الموجود أستاذ القانون الدولي عمد إلى استفزاز جماهير الزمالك بوضع سؤال بامتحان الفرقة الرابعة يسيء للاعب المغربي أشرف بن شرقي في واحدة من أبشع صور التعصب البغيض حيث نسج قصة خيالية بإصابة اللاعب بفيروس كورونا ووفاته وادعاء أمور بعيدة كل البعد عن الحقيقة".

وأوضحت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تحفظ حقوق النادي وجماهيره ومنتسبيه، ومن بينها تقديم بلاغ للنائب العام وكذلك مخاطبة وزير التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات وجامعة سوهاج؛ لاتخاذ ما يلزم نحو مساءلة المسئول عن هذه الواقعة مما يكفل عدم تكرارها مستقبلاً:"لاسيما أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتنقية الساحة الرياضية من التعصب من خلال إطلاق العديد من المبادرات في هذا الشأن".

وأتمت إدارة نادي الزمالك بيانها بإبداء استياءها التام مما حدث، مطالبة اللجنة باعتذار رسمي من الجامعة للاعب والنادي والتنديد بما حدث، وكذلك التحقيق مع كافة الجهات المسئولة عما حدث.

وزير التعليم العالي يتدخل

ومن جانبه، وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبدالغفار، بإحالة أستاذ القانون بجامعة أسيوط المنتدب لجامعة سوهاج لتدريس مقرر "القانون الدولي الخاص" للتحقيق العاجل، وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق وإفادته بنتائج التحقيق في أسرع وقت ممكن، بسب إدخال اسم أحد اللاعبين المحترفين بأحد الأندية المصرية والتطرق لحياته الشخصية في سؤال بامتحان مادة القانون الدولي الخاص، الذى أداه الطلاب الفرقة الرابعة اليوم خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021 بجامعة سوهاج.

وأجرى الوزير، بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة التعليم العالي اليوم، اتصالًا هاتفيًّا باللاعب الذي ورد اسمه بالامتحان؛ إذ أعرب له عن استياء الوزارة لهذا التصرف الفردي الخاطيء، الذي لا يعكس جموع المجتمع الأكاديمي والجامعي، مؤكدًا تقدير الوزارة واحترامها الكامل لكافة الأندية المصرية الرياضية وجماهيرها العظيمة، واعتزازها بكافة اللاعبين المحترفين في بلدهم الثاني مصر.