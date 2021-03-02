شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب فرق الدوري المصري اليوم الثلاثاء 2/ 3/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتيب جدول الدورى اليوم الثلاثاء 2/ 3/ 2021، بعدما حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على المصرى البورسعيدى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل عمر جابر هدف التقدم للفريق السماوى، وتعادل عمرو كمال للفريق البورسعيدى من ركلة جزاء، ثم سجل محمود وادى الهدف الثانى لبيراميدز.

بيراميدز نجح فى فك عقدة تاريخ مواجهاته مع المصرى، حيث تعد مباراة اليوم هى التاسعة فى تاريخ مواجهات الفريقين بمسابقة الدوري، تفوق المصرى فى جميع المواجهات السابقة، محققا الفوز فى 5 مباريات، وتعادلا فى ثلاث مباريات، وفاز بيراميدز فى مباراة اليوم.



ترتيب جدول الدوري المصري

جدول ترتيب فرق الدوري المصري

يتصدر نادى الزمالك جدول ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 29 نقطة من 12 لقاء حقق خلالها 9 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة، وفى الوصافة يأتي النادى الأهلى برصيد 24 نقطة من 10 مباريات فقط انتصر في 7 منها وتعادل 3 مرات، ويتبقى له 4 مباريات مؤجلة، وبنفس الرصيد يحتل مصر المقاصة في المركز الثالث من 15 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 3 مباريات وخسر5 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفًا.

ترتيب جدول الدوري المصري

يقبع نادى المصري البورسعيدي في المركز الرابع بـ22 نقطة، بنفس الرصيد مع بيراميدز وإنبى في المركزين الخامس والسادس، يليهما سيراميكا والجونة بفارق نقطة واحدة في المركز السابع والثامن برصيد (21) نقطة، ثم سموحة "19"، بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد (18) نقطة، ثم أسوان وغزل المحلة بنفس الرصيد بـ17 نقطة في الحادى عشر والثانى عشر.

وفي صراع الهبوط، يحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة، ثم الإنتاج الحربي برصيد (10) ثم الإسماعيلي بـ(9) وأخيرا وادي دجلة متذيل الترتيب بـ8 نقاط بعد التعادل مع الزمالك.