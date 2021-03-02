شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزمالك يكشف آخر خطوات تجديد عقد فرجاني ساسي وأزمة خصومات شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، أن نادي الزمالك حريص على التمسك بفرجاني ساسي وعدم التفريط فيه، مؤكدًا أن النادي سيوفر كافة الإمكانيات للاحتفاظ به لأن قيمته كبيرة وكل الأندية تتمنى أن ينضم إليها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، تقديم الإعلامي خيري رمضان بالاشتراك مع الإعلامية كريمة عوض، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء، أن النادي فتح تحقيقًا إداريًا داخليًا بخصوص قيمة الأموال المخصومة من شيكابالا، منوهًا إلى أن تلك القضايا المرحلة من الإدارة السابقة تحتاج إلى درجة كبيرة من الإدارة والحكمة لكي يتم تجاوزها.

وعن قضية بنيامين أشيمبونج، قال إن المسألة ما زال فيها أخذ ورد ويوجد بها مفاوضات طويلة ومعقدة، منوهًا إلى قيمة الـ 1.1 مليون دولار التي تم الحكم فيها للاعب نتيجة لمهارة محاميه وليس حق له.

من ناحية أخرى ذكر أن اتصال وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار بلاعب النادي أشرف بن شرقي عقب ما أثير فى امتحان كلية الحقوق جامعة سوهاج من جدل يعد لفتة طيبة، ويلطف الأجواء الصعبة التي حدثت اليوم والتي لا يجد لها أي تفسير.

وأضاف أنه كان يمكن للدكتور الجامعي ضرب مثال آخر بذكر فلان أو س أو ص لكن ما حدث يمنحننا إيحاء بأنه توجد حالة من التعصب، قائلا: "أكيد الدكتور مش زملكاوي، حتى لو زملكاوي مش هيموت لاعب بيحبه بالكورونا".

وأكمل: "ما حدث شيء في غاية الغرابة وخارج عن المألوف، وبن شرقي ابن من أبنائنا"، مشيرًا إلى أن الموقف قوي ويوجد به إساءة بالغة وسيقدم الزمالك بلاغًا للنائب العام وسيخاطب التعليم العالي من أجل هذا الموقف.