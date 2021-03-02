شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الثلاثاء 2/ 3/ 2021 فى الدورى المصري .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 2/ 3/ 2021 فى الدوري المصري، حيث استضاف الجونة نظيره سموحة باستاد خالد بشارة فى الغردقة، واستقبل مصر المقاصة نظيره المقاولون العرب على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر بافتتاح منافسات الجولة الخامسة عشرة للمسابقة، فيما يواجه المصرى نظيره بيراميدز على استاد الإسكندرية باللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة للمسابقة.

تقاسم فريقا الجونة وسموحة نقاط المباراة التى جمعت بينهما بعد انتهائها بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما فى المباراة التى جرت بينهما باستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر فى مستهل مباريات الجولة الخامسة عشر للدورى، فى مباراة جاءت فيها الأهداف الأربعة عن طريق الثنائى المعار من الزمالك عمر السعيد لصالح الجونة ومصطفى فتحى لصالح سموحة، فضلا عن أن هدفين من الأربعة جاءت عبر ركلات الجزاء.

تقدم مصطفى فتحى صانع ألعاب سموحه لفريقه بالهدف الأول فى الدقيقة 11، قبل أن يتعادل عمر السعيد للفريق الساحلى فى الدقيقة 33 من ضربة جزاء، وفى الدقيقة الثانية احتسب محمد ميدو حكم المباراة ضربة جزاء ثانية للجونة يتصدى لها نفس اللاعب عمر السعيد ويضعها قوية فى مرمى سموحة، وفى الدقيقة 90 يحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لسموحة يتصدى لها مصطفى فتحى ويضعها قوية على يمين حارس الجونة.

تعادل فريق المقاصة مع نظيره المقاولون العرب، وشهدت المباراة عمل فنى مميز من قبل الجهازين الفنيين للفريقين على مستوى الجمل التكتيكية والتعامل الجيد مع المباراة، ولكن غابت عنها الأهداف، حيث أظهر الفريقان جمل تكتيكية منظمة من أجل اختراق خطوط الفريق المنافس، ولكن بدون جدوى.

بهذه النتيجة وصل المقاصة للنقطة 24 فى المركز الثالث متساويا مع الأهلى صاحب المركز الثانى فى النقاط، ولكن يتفوق الأحمر بفارق الأهداف والمباريات المؤجلة، فيما ارتقى المقاولون للنطقة الـ15 فى المركز الثالث عشر.